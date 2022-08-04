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Енергетики в липні відновили електропостачання для 478 тисяч родин в зоні бойових дій, - ДТЕК

Фото: Ееергетики в липні відновили електропостачання для 478 тисяч родин в зоні бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За липень енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 478 тисяч родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Роботи проводили у 590 населених пунктах у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. У деяких містах та селах енергетикам довелося повертати світло мало не щодня через регулярні ракетні та артилерійські удари ворога, що знищують електромережі", - повідомили в компанії.

Зокрема на Донеччині енергетики компанії повернули світло 457 тисячам родин у 522 населених пунктах.

У липні енергетики відновили постачання світла до осель 5 тисяч родин. Роботи проводили у 12 населених пунктах Криворізького та Нікопольського районів.

Також у липні тричі ремонтували електромережі після обстрілів на Одещині. Фахівці повернули електропостачання понад 3 тисячам родин у 7 населених пунктах області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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