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Энергетики Франции анонсировали акции протеста: хотят обесточить Каннский кинофестиваль

Фото: энергетики Франции анонсировали акции протеста (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Объединение работников французской энергетики пообещало президенту Эммануэлю Макрону 100 дней "гнева и акций протестов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Таким образом организация отреагировала на заявление главы государства о 100 днях примирения" после принятия пенсионной реформы. Профсоюз пригрозил оставить без света Каннский кинофестиваль, Гран-при "Формулы-1" в Монако, теннисный турнир Roland Garros и театральный фестиваль в Авиньоне.

"Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас. Мы же обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совершенно не смирились. В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, Roland Garros, фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте", - говорится в заявлении профсоюза.

Напомним, что 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию.

Отметим, что во Франции несколько месяцев проходили массовые протесты против пенсионной реформы. Последние из них прошли в пятницу после решения Конституционного совета. В частности, в городе Ренн группа митингующих подожгла полицейский участок.

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