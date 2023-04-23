Энергетики Франции анонсировали акции протеста: хотят обесточить Каннский кинофестиваль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Таким образом организация отреагировала на заявление главы государства о 100 днях примирения" после принятия пенсионной реформы. Профсоюз пригрозил оставить без света Каннский кинофестиваль, Гран-при "Формулы-1" в Монако, теннисный турнир Roland Garros и театральный фестиваль в Авиньоне.

"Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас. Мы же обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совершенно не смирились. В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, Roland Garros, фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте", - говорится в заявлении профсоюза.