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Энергетики за двое суток возобновили поставки света для 9 тысяч семей в двух областях

Фото: энергетики за двое суток возобновили поставки света для 9 тысяч семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В течение 10 и 11 ноября энергетики в очередной раз возобновляли электросети на Днепропетровщине и Донбассе, разрушенные из-за обстрелов России. Свет вернули в дома 8,7 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Энергетикам за последние двое суток удалось ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в 7 тысяч домов жителей Донецкой области и более 1,7 тысяч – Днепропетровской области.

В Донецкой области сохраняется тяжелая ситуация. Постоянные обстрелы региона продолжаются. Ежедневно над обновлениями в области работает более 60 бригад энергокомпании.

"Из-за постоянных обстрелов и повреждений сетей и оборудования без электроснабжения пока остаются 132 населенных пункта, где специалисты не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям Донецкой области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщают в ДТЭК.

В компании отмечают, что аварийные бригады непрерывно работают, что вернут свет, как только это станет возможным.

Напомним, энергетики ДТЭК в период с 30 октября по 5 ноября возобновили электроснабжение 157 населенных пунктов и вернули электричество до 57 тыс. домов в Донецкой и Днепропетровской областях, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

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Электроэнергия