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Энергетики ДТЭК обеспечили электроэнергию новый водопровод после подрыва Каховской ГЭС

Фото: энергетики ДТЭК обеспечили электроэнергию новый водопровод после подрыва Каховской ГЭС (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Днепропетровской области энергетики установили 14-тонный трансформатор для питания нового водопровода, который будет обеспечивать водой жителей Криворожского района после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В конце августа жители Днепропетровской области, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, впервые получили воду из магистрального водопровода Ингулец-Южное. Для его питания энергетикам ДТЭК пришлось оперативно обновить оборудование и заменить трансформатор на подстанции 35 кВ.

"Понимая необходимость срочно обеспечить жителей водой, мы сосредоточили все силы, чтобы оперативно подать напряжение на новый водопровод. В настоящее время завершили обновление высоковольтной подстанции, которая будет питать одну из частей нового водопровода. Для решения этой задачи заменили трансформатор 2,5 МВА почти в три раза мощный - 6,3 МВА. Это поможет обеспечить водопровод необходимым электричеством, а жителей Криворожского района - долгожданной водой", - сообщили в ДТЭК Днепровские электросети.

Трансформатор весом более 14 тонн был доставлен из Днепра. Чтобы заменить оборудование на электроподстанции понадобилось два дня, 8 бригад и 7 дополнительных единиц спецтехники.

В ДТЭК также сообщают, что работали без отключения света жителей Широковской и Новолатовской общин без света. На время работы устанавливалось 10 генераторов.

Напомним, ранее сообщалось, что энергетики ДТЭК возобновили работу высоковольтной линии 150 кВ, чтобы подать напряжение в первую очередь на объекты критической инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Херсона, и ввели в работу подстанцию, вышедшую из строя из-за подтопления в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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ДТЭК