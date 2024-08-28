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Энергетики ДТЭК вернули свет для 39 тысяч семей

Фото: энергетики ДТЭК вернули свет для 39 тысяч семей (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК вернули свет для 39 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что больше всего обновлений было в Днепропетровской области, юг которой постоянно страдает от вражеских ударов. Здесь за минувшие сутки энергетики вернули свет в 35 тысяч домов.

Тем временем Донецкая область остается ареной наиболее активных боестолкновений. Несмотря на постоянные обстрелы в сутки энергетикам удалось вернуть свет в дома 3,7 тысяч семей.

Еще для 390 семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов, энергетики восстановили свет в Одесской области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, специалисты ДТЭК возвращали свет уже десятки раз из-за масштабных разрушений в результате обстрелов.

Напомним, за прошедшую неделю ДТЭК Ахметова вернул свет в 433 тысячи домов на Одесщине, Донетчине и Днепропетровщине.

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