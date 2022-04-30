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Енергетики ДТЕК постраждали від російської міни, повертаючи світло у Київській області

Фото: енергетики ДТЕК постраждали від російської міни, повертаючи світло у Київській області (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Ремонтна бригада енергетиків ДТЕК підірвалась на вибуховому пристрої по ґрунтовій дорозі, встановленому російськими окупантами. Один співробітник загинув, двоє - в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Компанія висловлює глибокі співчуття родині загиблого провідного інженера та постраждалих фахівців аварійної бригади, які з першого дня війни працюють на енергетичному фронті, щоб повертати світло на звільнених від окупації територіях. Компанія надає всю необхідну підтримку та матеріальну допомогу родинам постраждалих співробітників, а також робить все, щоб вони отримали необхідне лікування", - повідомили в ДТЕК.

Трагедія сталася 28 квітня. Аварійна бригада підірвалась на вибуховому пристрої, коли рухалася до районного підрозділу після виконання робіт у Макарівському районі.

За попередніми висновками фахівців, автомобіль підірвався на закладеному вибуховому тротиловому пристрої на глибині 60 сантиметрів від землі з виведеним спусковим механізмом. В такому пристрої відсутній метал. Саме тому його було складно виявити саперам. На зворотньому шляху бригадний автомобіль зачепив цей механізм і стався вибух.

Випадок стався попри те, що компанія працює відповідно до спеціальної дозвільної процедури на виконання робіт для того, аби електромонтери могли безпечно працювати.

Маршрут, по якому рухалась бригада, перевірявся на наявність небезпечних пристроїв представниками ДСНС за присутності представників компанії 20 квітня. Бригада отримала дозвіл на безпечне ведення робіт в цьому місці. Бригадний автомобіль рухався зранку на місце робіт та після завершення по одній й тій самій погодженій трасі, не змінюючи маршруту.

Комісія, що створена для перевірки обставин трагедії, ретельно вивчить деталі, щоб виключити можливість подібних випадків з нашими співробітниками, які повертають світло в будинки мешканців.

"Ми намагаємося робити все можливе, щоб максимально убезпечити наших працівників. Аварійні бригади виїжджають на місце роботи виключно після саперів, які ретельно проводять розмінування територій та надають дозвіл. На превеликий жаль, подібні трагедії все одно трапляються. ДТЕК обов'язково надасть усю необхідну допомогу для лікування постраждалих енергетиків та допоможе сім'ї загиблого. Завдяки енергетикам, які героїчно виконують свою роботу у воєнний час, тисячі людей зараз можуть користуватися електроенергією", - повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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ДТЕККиївська область