Енергетики ДТЕК допомагають відновлювати роботу електромереж Укрзалізниці

"ДТЕК розуміє наскільки важливим є відновлення об’єктів залізниці для всієї країни. Тому 6 бригад та 5 одиниць техніки з ДТЕК Одеські електромережі та ДТЕК Дніпровські електромережі вирушили на допомогу колегам з Укрзалізниці на відновленням електричних мереж Львівській та Київській областях", - повідомили в компанії.

На минулому тижні через ворожі обстріли зазнали ушкоджень декілька енергооб’єктів УЗ по всій країні. Через це без світла лишились мешканці навколишніх населених пунктів та зупинилось залізничне сполучення.

28 фахівців ДТЕК будуть працювати, щоб якомога швидше відновити роботу електрообладнання та повернути до нормального функціонування залізниці на Львівщині та Київщині.

Аварійні бригади енергетиків ДТЕК безперервно працюють, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії.

"Енергетики, спеціалісти Укрзалізниці разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших харчових продуктів та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах", - повідомили в компанії.