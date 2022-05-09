ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло 115 тисячам родин

Новость на русском →
Понеділок 09 травня 2022 18:08
Енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло 115 тисячам родин Фото: енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло 115 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулий тиждень енергетики повернули електроенергію у 115 тисяч будинків, що постраждали від бойових дій у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

За минулий тиждень (з 2 по 8 травня) на Київщині енергетики відновили електропостачання у 18 населених пунктах та повернули світло для 8 405 родин. Відновлювані роботи в Київській області завершені на 90%.

"Всього з 3 квітня, відколи Київщина була звільнена від окупантів вдалося повернути світло понад 90% всіх будинків, які лишилися без світла через російських загарбників. Знову зі світлом - понад 140 тисяч родин", - кажуть у компанії Ріната Ахметова..

На Донеччині попри бойові дії енергетики відновили електропостачання у 126 населених пунктах.

"За минулий тиждень електромонтерам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося частково повернути електропостачання у 126 населених пунктів Донецької області, загалом енергетики повернули світло у домівки 90 632 родин. Через активні бойові дії в деяких населених пунктах мережі доводиться ремонтувати регулярно", - повідомляють в ДТЕК.

Також через ворожі обстріли на Одещині без світла лишилося понад 21 тисяча мешканців області.

"Електромонтерам ДТЕК Одеські електромережі вдалося за менше, ніж 2 години відновити електропостачання для 13 875 родин у 25 населених пунктах", - зазначають в компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта