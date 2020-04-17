Енергетики ДТЕК Бурштинської ТЕС закликали дотримуватися карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В рамках ініціативи кожен може зробити внесок у збереження навколишнього середовища та розвиток орнітології

Енергетики ДТЕК Бурштинської ТЕС ініціювали проєкт #StayHomeWatchBirds. Вони закликають всіх українців дотримуватися карантину, залишатися вдома та спостерігати за птахами. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

Як повідомляють в компанії, працівники Бурштинської ТЕС понад три тижні працюють в особливому режимі, перебуваючи на станції цілодобово.

"Вони забезпечують безперебійне енергопостачання міст, лікарень і всіх соціальних об'єктів, від яких залежать життя і здоров'я людей. Для зменшення темпів поширення вірусу COVID-19 енергетики ДТЕК закликають всіх українців залишатися вдома і приєднуватися до спостереження за природою онлайн. Ініціативу назвали #StayHomeWatchBirds", - повідомляє прес-служба.

Відзначається також, що торік ДТЕК спільно з нідерландською компанією Silence TV Europe та Галицьким національним природним парком встановили 4 лайв-камери, які транслюють життя водоплавних птахів на Бурштинському півострові.

Як повідомляє прес-служба, це перші й поки єдині в Україні камери для бердвотчингу, які доступні всім бажаючим. Вчені-орнітологи вже рік за допомогою онлайн-спостереження вивчають диких птахів цієї місцевості. На сьогодні на водоймі зафіксовано до 100 різних видів птахів, 19 з яких занесені в Червону книгу України

"З 21 березня ДТЕК Бурштинська ТЕС перейшла в капсульний режим роботи, що передбачає повну ізоляцію співробітників від зовнішніх контактів. Ми продовжуємо працювати в цей непростий час для того, щоб у всіх українців вдома було світло і тепло. ДТЕК Бурштинська ТЕС і водосховище поруч - це унікальне місце сусідства містоутворюючої промисловості та дикої природи. Від дотримання правил карантину усіма жителями України залежить те, як скоро закінчиться і наша найдовша зміна. Поки ви знаходитесь вдома, спостерігайте за птахами онлайн через наші камери. Якщо у вас є діти, це може бути хорошим сімейним хобі під час карантину", - говорить директор ДТЕК Бурштинська ТЕС Валерій Хом'яков.

В рамках ініціативи #StayHomeWatchBirds кожен охочий може зробити внесок у збереження навколишнього середовища та розвиток орнітології, залишивши інформацію про результати онлайн-спостереження за птахами на сайті проекту.

"Пандемія негативно впливає на економіку України, але кожен житель може зробити свій внесок в боротьбу з COVID-19. Обмеження соціальних контактів і дотримання правил особистого захисту від вірусу, щоб звести до мінімуму ризик поширення інфекції - ось, що потрібно, аби спільні зусилля суспільства, держави, бізнесу були успішними й карантин швидше закінчився. Цим проєктом ми також хочемо привернути увагу до ідеї збереження біорізноманіття та розвитку екотуризму, потенціал якого може зробити істотно вплинути на економіку регіону", - розповідає директор з регіональної політики "ДТЕК Енерго" Тетяна Оверина.

Нагадаємо, ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України.

Група ДТЕК веде видобуток природного газу і вугілля, виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, розподіляє і поставляє електроенергію клієнтам, впроваджує енергоефективні рішення, розвиває мережу швидкісних зарядних станцій для електромобілів.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році капітальні вкладення ДТЕК склали 23 млрд грн, податкові відрахування - 23,4 млрд грн. В ДТЕК працюють 70 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.