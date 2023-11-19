Энергетики за сутки вернули свет после обстрелов 24 тысячам семей, - ДТЭК

За последние сутки специалисты ДТЭК вернули свет жителям 18 населенных пунктов Донецкой и Одесской области, пострадавших от обстрелов врага. Снова с электроснабжением более 24 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось вернуть электроснабжение 22 487 семье Донбасса", - отметили в компании.

Испытывает разрушения от российских оккупантов также Одесская область. Здесь специалисты ДТЭК вернули свет 2101 семье в 6 населенных пунктах региона.

В ДТЭК отмечают, что энергетики восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Напомним, почти 1000 аварийных бригад энергетиков ДТЭК перешли в усиленный режим работы в преддверии зимы.