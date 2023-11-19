ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Энергетики за сутки вернули свет после обстрелов 24 тысячам семей, - ДТЭК

Воскресенье 19 ноября 2023 20:23
UA EN RU
Энергетики за сутки вернули свет после обстрелов 24 тысячам семей, - ДТЭК Фото: энергетики за сутки вернули свет после обстрелов 24 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За последние сутки специалисты ДТЭК вернули свет жителям 18 населенных пунктов Донецкой и Одесской области, пострадавших от обстрелов врага. Снова с электроснабжением более 24 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось вернуть электроснабжение 22 487 семье Донбасса", - отметили в компании.

Испытывает разрушения от российских оккупантов также Одесская область. Здесь специалисты ДТЭК вернули свет 2101 семье в 6 населенных пунктах региона.

В ДТЭК отмечают, что энергетики восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Напомним, почти 1000 аварийных бригад энергетиков ДТЭК перешли в усиленный режим работы в преддверии зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
Более 600 оккупантов и 4 танка. Генштаб обновил потери россиян в Украине
Более 600 оккупантов и 4 танка. Генштаб обновил потери россиян в Украине
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны