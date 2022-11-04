Энергетики в сутки вернули свет для 38 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

"3 ноября аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли восстановить сети и оборудование для 77 населенных пунктов, пострадавших из-за постоянных боевых действий в Донецкой области. В результате почти 37 тысяч семей снова с электричеством. Специалисты энергокомпании прилагают максимум усилий для как можно скорее обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ", - отмечают в компании.

Кроме того, за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 1 347 семьи в 2 населенных пунктах Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов накануне. В настоящее время электроснабжение у них полностью восстановлено.

Пока без электроснабжения остается 81 населенный пункт, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.