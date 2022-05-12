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Енергетикам ДТЕК залишилося кілька днів до повного відновлення світла у Київській області

Фото: енергетикам ДТЕК залишилося кілька днів до повного відновлення світла у Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетикам компанії ДТЕК залишилося підключити 4 тисячі споживачів до повного відновлення електропостачання деокупованих сіл і містечок Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"У Київській області ми вже завершуємо відновлення після деокупації. У нас без світла залишаються 4 тисячі споживачів у 10 населених пунктах", - сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Це залишки того, що натворили окупанти на Київщині. Ми плануємо найближчими днями завершити відновлення для того, щоб повністю вийти на забезпечення електрикою усіх домогосподарств у Київській області, - підкреслив Сахарук.

За його словами, наразі найбільші складнощі з відновленням електропостачання на Донеччині, де без світла залишаються 340 тис. споживачів.

"Там постійно відбуваються обстріли. І тому ту кількість споживачів, яку ми заживлюємо, зазвичай, вони ж і втрачають електрику. Це Лиманській, Авдіївській, Мар’янській, Торецький райони, де постійно відбуваються знеструмлення", - зазначив Сахарук.

Нагадаємо, від початку війни енергетики ДТЕК повернули світло для більш ніж 1,5 млн родин. Частині споживачів через повторні обстріли електроенергію відновлювали по кілька разів.

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ДТЕК