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Энергетическое сообщество рекомендует Украине продолжить либерализацию рынка электроэнергии

Фото: Энергетическое сообщество рекомендует Украине продолжить либерализацию рынка электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Секретариат Энергетического Сообщества проанализировал решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о пересмотре ценовых ограничений на электроэнергию (прайс-кепов) и рекомендовал продолжить либерализацию энергорынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление Секретариата Энергетического сообщества.

В нем отмечается, что Энергосообщество провело оценку постановления НКРЭКУ об установлении предельных цен на спотовом рынке электроэнергии.

"Секретариат приветствует этот шаг в направлении дальнейшей либерализации и делает вывод, что дальнейший пересмотр (прайс-кепов - ред.) является непременным условием для полной интеграции украинского рынка электроэнергии с рынком Европейского Союза", - подчеркивают в Энергосообществе.

Отмечается, что сближение украинского энергорынка с европейским и синхронизация цен позволит Украине импортировать электроэнергию и улучшить безопасность электроснабжения.

"Секретариат рекомендует разработать стратегию дальнейшей либерализации предельных цен, чтобы отразить последовательность рынков и включить автоматический механизм корректировки предельных цен на основе прозрачной методологии", - подытожили в сообщении.

Напомним, в конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал регулятора либерализовать рынок электроэнергии и полностью отказаться от прайс-кепов.

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