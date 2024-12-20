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Энергетическая компания призывает НКРЭКУ отменить предельные цены на энергорынке для интеграции с ЕС

Фото: энергетическая компания призывает НКРЭКУ отменить предельные цены на энергорынке для интеграции с ЕС (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Отмена предельных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках станет важным шагом для дальнейшей интеграции украинской энергетики с европейскими рынками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела регуляторного обеспечения департамента правового обеспечения "Энергетической компании Украины" (ЭКУ) Егора Гречушкина.

"В случае роста дефицита прайс-кэпы будут искусственно ограничивать возможности для коммерческого импорта из соседних стран. В такой ситуации государству придется отключать потребителей или привлекать аварийную помощь, цена которой значительно выше рыночной", - отмечают в ЭКУ.

Компания отмечает, что отмена прайс-кэпов будет способствовать насыщению рынка необходимым ресурсом по стоимости, которая будет формироваться в соответствии со спросом и предложением.

"Отмена прайс-кэпов также имеет стратегическое значение, ведь является условием для дальнейшей интеграции украинской энергетики с европейскими рынками", - подчеркивают в ЭКУ.

В этом контексте компания обращает внимание на механизм market coupling, который позволит объединить спотовые рынки Украины и Европы. По словам представителей ЭКУ, это позволит еще больше повысить надежность и гибкость энергосистемы Украины.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения. По их мнению, прайс-кэпы являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.

 

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Электроэнергия