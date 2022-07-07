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Енергетична стратегія України має враховувати потреби Євросоюзу, - ДТЕК

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Четвер 07 липня 2022 12:37
Енергетична стратегія України має враховувати потреби Євросоюзу, - ДТЕК Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Ілона Свиридова

Україна має розробляти енергетичну стратегію, яка повинна враховувати потреби Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв'ю Forbes.

"У нас має зʼявитися план, big idea, де ми бачимо нашу енергетику. Принципово, щоб вона була чистою, технологічною, орієнтованою на Європу. Ми маємо розробляти свою енергетичну стратегію з урахуванням потреб ЄС", - сказав він.

Тімченко додав, що це має відбуватися завдяки залученню приватних інвестицій, щоб за неї не платив споживач та не бралися кошти з держбюджету.

"На мою думку, залучення приватних інвестицій - це найбільш сприятлива ідея", - підкреслив він, зазначивши, що ДТЕК як інвестор братиме участь одним з перших у таких проектах.

Нагадаємо, раніше генеральний директор ДТЕК в інтерв’ю Forbes зазначив, що експорт українських енергоресурсів до Європи дозволить Україні залучати додаткові кошти, а також може стати одним з фундаментів післявоєнного відновлення країни.

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