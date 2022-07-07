Энергетическая стратегия Украины должна учитывать потребности Евросоюза, - ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Forbes .

"У нас должен появиться план, big idea, где мы видим нашу энергетику. Принципиально, чтобы она была чистой, технологичной, ориентированной на Европу. Мы должны разрабатывать свою энергетическую стратегию с учетом потребностей ЕС", - сказал он.

Тимченко добавил, что это должно происходить благодаря привлечению частных инвестиций, чтобы за нее не платил потребитель и не брались средства из госбюджета.

"По моему мнению, привлечение частных инвестиций - это наиболее благоприятная идея", - подчеркнул он, отметив, что ДТЭК как инвестор примет участие одним из первых в таких проектах.

Напомним, ранее генеральный директор ДТЭК в интервью Forbes отметил, что экспорт украинских энергоресурсов в Европу позволит привлекать дополнительные средства, а также может стать одним из фундаментов послевоенного восстановления страны.