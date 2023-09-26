"Энергатом" должен повысить эффективность для выплаты долгов на рынке электроэнергии, - нардеп

"На комитете (заседание комитета по энергетике и ЖКХ, - ред.) три недели назад Энергоатом сказал, что они закроют все долги, которые у них есть, до конца года. Это выглядело малореалистично, но это было объявлено на комитете. Я несколько сомневалась в эти цифры, но такое политическое заявление было сделано»" - сказала Совсун.

По ее словам, проблемы в "Энергоатоме" состоят из трех уровней, где на первом месте стоит коррупция на закупках.

"Второе - это системная проблема на энергорынке, где из-за заниженных тарифов нет достаточной ликвидности. Соответственно долги идут по всей цепочке и доходят, в том числе, до "Укрэнерго", у которого не хватает денег для того, чтобы ремонтировать подстанции. А третье - это проблемы плохого управления, в том числе плохой торговой стратегии, из-за которой они выручают значительно меньше денег, чем могли бы", - добавила нардеп.

Она отметила, что состоявшееся летом поднятие тарифов на электроэнергию лишь частично решило проблему ликвидности на рынке электроэнергию и позволило избежать катастрофы лишь на некоторое время.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" за сентябрь уменьшил задолженность за 2022 год более чем на 4 млрд грн. Также компания оплатила ГП "Гарантированный покупатель" 9,1 млрд грн, что составляет 100% авансовых платежей прогнозной стоимости услуги ПСО за сентябрь 2023 года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.