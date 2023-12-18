Emily Resort и его основатель Козловский передали в ВСУ 2 млн гривен

Спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort и его основатель Григорий Козловский перечислили все собранные средства с празднования Нового 2024-го года, которое будет проводиться в гостинично-развлекательном комплексе, на помощь ВСУ - 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Козловского ,

Помощь получили воины А2943 воинской части. Эти средства пойдут в поддержку воинов в борьбе с противником. На них приобретут и отремонтируют средства связи, спецтехнику и транспортные средства для обеспечения неотложных нужд подразделений, выполняющих боевые задания.

"Наша страна и наши военные нуждаются в поддержке. Украинские вооруженные силы каждый день метр за метром гонят врага с нашей земли, защищают каждого украинца, дают возможность работать, жить, воспитывать детей. Для воинов важна наша финансовая поддержка и помощь. Я рад, что сегодня мы можем обеспечить воинов, которые обратились к нам за помощью, необходимыми средствами для приобретения военной техники, оружия, транспортных средств. Такая поддержка не только поможет вести эффективные боевые действия, она повышает морально-психологическое состояние воинов, увеличивает их приверженность Украине", - отметил бизнесмен.

Напомним, недавно Григорий Козловский и ФК "Рух " вместе с Emily Resort устроили праздничный уик-энд для детей ко Дню Святого Николая.

Кроме того, в начале полномасштабной войны на базе спорткомплекса и академии "Движения" Григорий Козловский развернул штаб по оказанию помощи вынужденным переселенцам.

В марте на территории академии была развернута инициатива "Больше всего", главной целью которой является лечение и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев. А уже с апреля проект начал работать с первыми пациентами.

Летом Григорий Козловский совместно с Юлией Думанской передали в военный госпиталь Львова два жизненно важных аппарата стоимостью 4 миллиона гривен.