Йеменские хуситы пообещали не стрелять по кораблям России и Китая, - Bloomberg

Китай и Россия достигли взаимопонимания после переговоров между их дипломатами в Омане и Мохаммедом Абдель Саламом, который является одним из ведущих политических деятелей среди хуситов.

В обмен на это две страны могут оказать политическую поддержку хуситам в таких органах, как Совет Безопасности ООН.

"Не совсем понятно, как будет проявляться эта поддержка, но она может включать в себя блокирование новых резолюций против группы", - пишет Bloomberg.

Связь Китая и России с хуситами

И Китай, и Россия являются дипломатическими и экономическими партнерами Ирана, который является главным военным и финансовым покровителем хуситов.

Большая часть экспорта иранской нефти идет в Китай, а также Тегеран предоставил России дроны и другое вооружение для ее войны против Украины.

Bloomberg пишет, что хуситы пытаются сохранять значительную независимость от Тегерана. Иран заявлял ранее, что поддерживает хуситов, но они сами принимают решения по политическим и военным вопросам.

Поддержка со стороны Китая и РФ

Китай и Россия уже оказали хуситам некоторую дипломатическую поддержку. В начале января они воздержались при голосовании по резолюции, предложенной США и Японией, которая самым решительным образом осуждала нападения хуситов на корабли.

Через несколько часов после ее принятия США и Великобритания начали авиаудары по военной инфраструктуре хуситов, включая ракетные комплексы и радиолокационные станции.

В середине февраля Китай и Россия поставили под сомнение законность ударов по хуситам и заявили, что они никогда не были санкционированы Советом Безопасности.

Атаки йеменских хуситов на суда в Красном море

С ноября 2023 г. йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые приступы начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. С тех пор западная коалиция регулярно наносит удары по военным объектам хуситов в Йемене, но террористы продолжают атаковать суда в Аденском проливе и Красном море.

В частности, 12 марта итальянский эсминец Duilio уничтожил два беспилотных летательных аппарата хуситов в Красном море в порядке реализации принципа самообороны.

16 марта хуситы обстреляли танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа под флагом Маршалловых островов. Капитан сообщил о двух взрывах рядом с судном, когда оно шло у побережья йеменского портового города Ходейда.