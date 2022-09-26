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В Йемене военные ликвидировали десятки боевиков "Аль-Каиды"

Фото: В Йемене военные ликвидировали 24 боевика "Аль-Каиды" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На юге Йемена военные провели антитеррористическую операцию, в ходе которой уничтожили 24 боевика группировки "Аль-Каида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Войска совершили рейды в опорные пункты террористической группировки "Аль-Каида" в разных районах провинции Абьян. Ликвидировано 24 террориста", - указывают СМИ.

Отмечается, что 24 сентября армия приступила к новой фазе антитеррористической кампании, направленной на вытеснение боевиков с территории провинции.

Проправительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, продолжили свои операции против боевиков и в других южных районах Йемена.

Напомним, в августе США провели контртеррористическую операцию, в ходе которой ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.

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Аль-Каида