В Йемене военные ликвидировали десятки боевиков "Аль-Каиды"

На юге Йемена военные провели антитеррористическую операцию, в ходе которой уничтожили 24 боевика группировки "Аль-Каида".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
"Войска совершили рейды в опорные пункты террористической группировки "Аль-Каида" в разных районах провинции Абьян. Ликвидировано 24 террориста", - указывают СМИ.
Отмечается, что 24 сентября армия приступила к новой фазе антитеррористической кампании, направленной на вытеснение боевиков с территории провинции.
Проправительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, продолжили свои операции против боевиков и в других южных районах Йемена.
Напомним, в августе США провели контртеррористическую операцию, в ходе которой ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.