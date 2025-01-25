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В Йемене хуситы задержали группу сотрудников ООН

Суббота 25 января 2025 02:59
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В Йемене хуситы задержали группу сотрудников ООН Фото: в Йемене задержаны сотрудники ООН (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На севере Йемена боевики группировки хуситов задержали семерых сотрудников ООН. В подконтрольных террористам районах приостановлены все передвижения персонала, руководство Организации требует освободить людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ООН заявили, что аресты произошли в районе столицы Саны. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил этот шаг боевиков и требует немедленного освобождения задержанных.

Все официальные передвижения персонала ООН в районы, удерживаемые хуситами, или в пределах этих районов, были приостановлены в целях защиты безопасности персонала.

"Организация Объединенных Наций будет продолжать работать по всем возможным каналам, чтобы обеспечить безопасное и немедленное освобождение тех, кто был произвольно задержан", - говорится в заявлении Гутерреша.

Он также добавил, что "постоянные нападения на персонал ООН и ее партнеров негативно влияют на нашу способность оказывать помощь миллионам людей, которые в ней нуждаются в Йемене".

Агентству не удалось связаться с официальными представителями хуситов для получения комментариев.

Атаки йеменских хуситов

Группировка йеменских хуситов является союзниками Ирана. С началом войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики атакуют коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, в знак поддержки исламского движения ХАМАС.

Великобритания и США ввели свой флот и регулярно атакуют позиции террористов в Йемене.

В июне 2024 года ООН также пожаловалась на то, что террористы задержали 11 ее сотрудников.

В течение последних трех лет хуситы удерживают около 20 йеменских сотрудников посольства США в Сане. Диппредставительство прекратило свою деятельность в стране десять лет назад.

На днях президент США Дональд Трамп подписал указ о признании йеменских хуситов террористической организацией.

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