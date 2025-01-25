В Йемене хуситы задержали группу сотрудников ООН
На севере Йемена боевики группировки хуситов задержали семерых сотрудников ООН. В подконтрольных террористам районах приостановлены все передвижения персонала, руководство Организации требует освободить людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ООН заявили, что аресты произошли в районе столицы Саны. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил этот шаг боевиков и требует немедленного освобождения задержанных.
Все официальные передвижения персонала ООН в районы, удерживаемые хуситами, или в пределах этих районов, были приостановлены в целях защиты безопасности персонала.
"Организация Объединенных Наций будет продолжать работать по всем возможным каналам, чтобы обеспечить безопасное и немедленное освобождение тех, кто был произвольно задержан", - говорится в заявлении Гутерреша.
Он также добавил, что "постоянные нападения на персонал ООН и ее партнеров негативно влияют на нашу способность оказывать помощь миллионам людей, которые в ней нуждаются в Йемене".
Агентству не удалось связаться с официальными представителями хуситов для получения комментариев.
Атаки йеменских хуситов
Группировка йеменских хуситов является союзниками Ирана. С началом войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики атакуют коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, в знак поддержки исламского движения ХАМАС.
Великобритания и США ввели свой флот и регулярно атакуют позиции террористов в Йемене.
В июне 2024 года ООН также пожаловалась на то, что террористы задержали 11 ее сотрудников.
В течение последних трех лет хуситы удерживают около 20 йеменских сотрудников посольства США в Сане. Диппредставительство прекратило свою деятельность в стране десять лет назад.
На днях президент США Дональд Трамп подписал указ о признании йеменских хуситов террористической организацией.
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