Йемен объявил о наступлении на хуситов с целью вернуть оккупированные территории

В воскресенье поддерживаемое Саудовской Аравией и признанное на международном уровне правительство Йемена объявило о начале крупного контрнаступления, чтобы вернуть все территории, которые контролируют поддерживаемые Ираном хуситы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Axios.
"(Правительственные вооруженные силы будут продолжать наступление - ред.) до тех пор, пока не будет освобождена от власти террористических боевиков", - заявил президент Йемена Рашад аль-Алими в телевизионном обращении.
Позже представитель армии призвал хуситов сложить оружие.
Тем временем Axios пишет, что одна из ключевых целей операции - восстановить контроль над Баб-эль-Мандебском проливом, жизненно важной артерией для мировой торговли и экспорта саудовской нефти. Кроме того, еще есть цель отвоевать столицу страны город Сану, который находится под контролем хуситов.
Контрнаступление планировалось в течение многих недель правительством Йемена и Саудовской Аравии. В операции принимают участие десятки тысяч сухопутных войск, лояльных йеменскому правительству.
Хуситы тем временем в выходные продлили обстрелы саудовских целей ракеты, включая объекты государственной нефтяной компании Aramco.
Reuters отмечает, что хуситы, официально известные как "Ансар Аллах", с 2014 года контролируют столицу Йемена Сану и обширные территории на северо-западе страны, где проживает большая часть населения. За прошедшие годы они выдержали ряд атак со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и из западных союзников, а также модернизировали свое вооружение при помощи Ирана.
В прошлом месяце это движение предприняло неожиданное наступление, в результате которого был захвачен стратегически важный город Баб-эль-Мандебском. За несколько недель хуситы захватили пролив и около 150 км береговой линии Красного моря, что дало им новые рычаги влияния на международный морской маршрут.
Это наступление также открыло новый фронт в более масштабной американо-израильской войне, начатой в феврале против Ирана, на которую Тегеран отреагировал, перекрыв транспортировку нефти через Ормузский пролив.
Также мы писали, что Саудовская Аравия имеет планы выступить против хуситов вместе с Йеменом. СМИ писали, что это может быть наступление на побережье или же широкое наступление на нескольких фронтах.