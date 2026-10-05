Йемен объявил о наступлении на хуситов с целью вернуть оккупированные территории

"(Правительственные вооруженные силы будут продолжать наступление - ред.) до тех пор, пока не будет освобождена от власти террористических боевиков", - заявил президент Йемена Рашад аль-Алими в телевизионном обращении.

Позже представитель армии призвал хуситов сложить оружие.

Тем временем Axios пишет, что одна из ключевых целей операции - восстановить контроль над Баб-эль-Мандебском проливом, жизненно важной артерией для мировой торговли и экспорта саудовской нефти. Кроме того, еще есть цель отвоевать столицу страны город Сану, который находится под контролем хуситов.

Контрнаступление планировалось в течение многих недель правительством Йемена и Саудовской Аравии. В операции принимают участие десятки тысяч сухопутных войск, лояльных йеменскому правительству.

Хуситы тем временем в выходные продлили обстрелы саудовских целей ракеты, включая объекты государственной нефтяной компании Aramco.