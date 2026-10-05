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Йемен объявил о наступлении на хуситов с целью вернуть оккупированные территории

03:30 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: хуситов призвали сложить оружие (Getty Images)

В воскресенье поддерживаемое Саудовской Аравией и признанное на международном уровне правительство Йемена объявило о начале крупного контрнаступления, чтобы вернуть все территории, которые контролируют поддерживаемые Ираном хуситы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Axios.

"(Правительственные вооруженные силы будут продолжать наступление - ред.) до тех пор, пока не будет освобождена от власти террористических боевиков", - заявил президент Йемена Рашад аль-Алими в телевизионном обращении.

Позже представитель армии призвал хуситов сложить оружие.

Тем временем Axios пишет, что одна из ключевых целей операции - восстановить контроль над Баб-эль-Мандебском проливом, жизненно важной артерией для мировой торговли и экспорта саудовской нефти. Кроме того, еще есть цель отвоевать столицу страны город Сану, который находится под контролем хуситов.

Контрнаступление планировалось в течение многих недель правительством Йемена и Саудовской Аравии. В операции принимают участие десятки тысяч сухопутных войск, лояльных йеменскому правительству.

Хуситы тем временем в выходные продлили обстрелы саудовских целей ракеты, включая объекты государственной нефтяной компании Aramco.

Что предшествовало

Reuters отмечает, что хуситы, официально известные как "Ансар Аллах", с 2014 года контролируют столицу Йемена Сану и обширные территории на северо-западе страны, где проживает большая часть населения. За прошедшие годы они выдержали ряд атак со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и из западных союзников, а также модернизировали свое вооружение при помощи Ирана.

В прошлом месяце это движение предприняло неожиданное наступление, в результате которого был захвачен стратегически важный город Баб-эль-Мандебском. За несколько недель хуситы захватили пролив и около 150 км береговой линии Красного моря, что дало им новые рычаги влияния на международный морской маршрут.

Это наступление также открыло новый фронт в более масштабной американо-израильской войне, начатой в феврале против Ирана, на которую Тегеран отреагировал, перекрыв транспортировку нефти через Ормузский пролив.

Также мы писали, что Саудовская Аравия имеет планы выступить против хуситов вместе с Йеменом. СМИ писали, что это может быть наступление на побережье или же широкое наступление на нескольких фронтах.

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