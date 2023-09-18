Эмбарго на зерно. Почему украинская продукция стала проблемой для Европы и как ее хотят решать

Полномасштабная российская агрессия существенно повлияла на вывоз аграрной продукции из Украины. На помощь пришли страны ЕС, которые обеспечили экспорт через порты. Однако наплыв зерна и других культур повлиял на доходы местных фермеров, поэтому соседние страны начали запрещать ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

Больше о зерновой проблеме и как ее хочет решать Украина - читайте в материале РБК-Украина .

Украина была одним из ведущих мировых экспортеров аграрной продукции, в частности, зерна, до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Российская агрессия сократила возможности Украины по доставке сельскохозяйственной продукции на мировые рынки через порты Черного моря. С тех пор украинские фермеры полагаются на экспорт через соседние страны.

Однако наплыв зерновых и масличных культур в соседние государства оказал существенное влияние на доходы местных фермеров.

Приостановка импорта зерна

Начиная с весны 2023 пять стран, граничащих с Украиной, а именно Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выражали недовольство из-за продажи украинской сельскохозяйственной продукции на их внутренних рынках.

Местные фермеры выходили на протесты с требованием вернуть пошлины на украинское зерно или запретить ввоз сельхозпродукции из Украины. Они объясняли свою позицию тем, что избыток украинской продукции повлек за собой резкое снижение закупочных цен у местных производителей.

Правительства соседних стран Украины приостанавливали экспорт зерна, объясняя это защитой собственных производителей.

Запрет на импорт

В мае Европейский Союз разрешил пяти государствам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов был разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета действовал до 15 сентября.

Европейская комиссия также выделила дополнительно 100 миллионов евро в поддержку фермеров Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, чтобы разрядить ситуацию вокруг украинского зерна.

Отмена запрета

Украина рассчитывала, что Еврокомиссия отменит все ограничения на украинский аграрный экспорт после 15 сентября. Однако, когда срок запрета ЕС истек, пять стран выступили за продление запрета на импорт до конца года.

15 сентября Еврокомиссия таки отменила ограничения по импорту украинского зерна, ведь искривление рынка в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, было устранено. Но на этом история не закончилась.

Односторонние решения

Несмотря на решение Еврокомиссии об отмене запрета на импорт, Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений.

Если Словакия просто продлила предварительный запрет ЕС на четыре вида зерна, то Польша ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Тем временем Венгрия пошла еще дальше и запретила еще 25 продуктов, которые ранее не обсуждались, включая мясо.

При этом отметим, что особенно острой в этой теме является реакция Польши. Министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что страна даже может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если не решится вопрос запрета импорта украинской агропродукции.

Тем временем Болгария и Румыния отменили ограничения. Премьер-министр Румынии заявил, что страна может наложить запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции на 30 дней. Он отметил, что после решения Еврокомиссии в Румынию не ввезли ни один килограмм украинской пшеницы. Но если государство получит соответствующие запросы на экспорт, оно может продлить ограничения.

Украина подаст иск в ВТО

Из-за отказа Польши, Венгрии и Словакии снять запрет на импорт украинской агропродукции Украина решила подать иск во Всемирную торговую организацию.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко. отметила, что нашему государству важно доказать, что действия стран юридически неправомерны.

При этом Украина надеется, что три государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. В то же время предпринятые Украиной шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов могут помочь восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать свою солидарность.

Кроме того, Украина готова взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт продукции не вызвал цунами в соседних странах. Киев хочет ввести систему экспортных лицензий на зерно, чтобы замедлить экспорт в соседние страны и разрешить государству быстро отреагировать в случае обнаружения всплеска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.