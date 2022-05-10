Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні

Європейська комісія ще минулого тижня представила членам ЄС проект шостого пакету санкцій проти Росії, що включає нафтове ембарго. Але узгодити його остаточно поки так і не вдалося. Відразу кілька країн змінили свої позиції з приводу заборони покупки нафти в РФ.

Спочатку план був такий, що повне ембарго на нафту для всіх країн ЄС має вступити в силу через півроку після прийняття рішення. Першими зажадали виняткових умов Угорщина і Словаччина. Політики в Будапешті і Братиславі наполягли на індивідуальній відстрочці до кінця 2023 року. Єврокомісія пішла на поступки, прийнявши їх позицію.

"Ми зробимо так, щоб відмова від російської нафти пройшла гладко, щоб дати і нам, і нашим партнерам час домовитися з альтернативними постачальниками і мінімізувати вплив на світові ринки. Щоб максимально натиснути на Росію, але гранично обмежити збиток для нас і наших партнерів. Тому що для того, щоб допомагати Україні, нам потрібна сильна економіка", – пояснила це рішення глава ЄК Урсула фон дер Ляйен.

Пізніше винятки для себе захотіли Чехія і Болгарія. "Наша позиція гранично ясна. Якщо буде виняток для деяких країн, ми теж хочемо отримати виняток", - заявив віце-прем'єр Болгарії Асен Василев.

Курс на Будапешт або чому зволікають з санкціями

В Угорщині, зумівши пролобіювати вигідні для себе умови, вирішили не зупинятися на досягнутому, заявивши, що оптимальний термін перехідного періоду – 5 років. Але при цьому Будапешт нібито згоден і на два з половиною – до кінця 2024 року. Прем'єр Віктор Орбан навіть порівняв ембарго з атомною бомбою, скинутою на його країну.

Якщо ЄС не піде назустріч, Будапешт обіцяє заблокувати санкції. У цьому Угорщину підтримала і Болгарія, яка також продовжує наполягати на преференціях. "Якщо ні (преференцій не буде-ред.), ми не підтримаємо санкції. Але я не очікую, що до цього дійде, виходячи з поточних переговорів", – сказав Василев.

У підсумку Урсулі фон дер Ляйнен довелося визнати, що переговори йдуть досить складно, і терміни прийняття рішення затягуються. "Я впевнена, що ми введемо цей пакет. Якщо це буде на день довше, то буде на день довше, але ми рухаємося в правильному напрямку", – заявила вона.

Вже в понеділок глава ЄК вирушила в Будапешт на переговори з Орбаном, очевидно, щоб переконати угорського прем'єра зменшити запал і так очевидно не блокувати затвердження шостого пакету санкцій.

Україна розраховує на підтримку Заходу. Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен та Володимир Зеленський (Фото: GettyImages)

Крім ембарго на нафту в цей пакет входять персональні санкції проти чиновників, відповідальних за облогу Маріуполя і знищення українців в Бучі, а також санкції щодо російських банків, телеканалів і заборона для громадян РФ на покупку нерухомості в ЄС.

Перш ніж санкції набудуть чинності, документ має затвердити Рада ЄС, але за умови підтримки всіх 27 країн-членів об'єднання. Якщо компромісу з питання нафти досягти все ж не вдасться, то, ймовірно, пункт щодо ембарго може бути виключений з пакету.

Але, з іншого боку, до гіршого сценарію дійти не повинно. Угорщина, проявляючи жорстку позицію в цьому питанні, також намагається домогтися від Єврокомісії скасування заборони на скорочення фінансування з ЄС, про який було заявлено на початку квітня. Якщо ЄС піде назустріч, то і Угорщина, очевидно, може пом'якшити свої вимоги.

Навіщо країни вимагають виняткових умов

Росіяс- один з найбільших постачальників нафти, вона експортує майже 70% видобутого ресурсу і в 2021 році виручила за це більше 240 млрд доларів. Ключові покупці - Китай і країни ЄС – в першу чергу Нідерланди і Німеччина, які минулого року купили понад 55 млн тонн сировини майже на 27 млрд доларів. Загалом на ЄС припадає половина всіх поставок російської нафти - 108 млн тонн, вартістю за цінами минулого року – майже 51 млрд доларів.

Причини жорстких дискусій з приводу ембарго очевидні. І якщо угорців ще можна запідозрити в політичній лояльності до Москви, враховуючи особисті відносини Путіна і Орбана, то для більшості противників ембарго – це історія виключно про гроші.

Всі чотири країни, які заявили про винятки, дійсно залежні від російської нафти. Наприклад, Словаччина – на 96%, Угорщина-майже на 60%. Нафта їм, як і в Чехію, надходить через Україну нафтопроводом "Дружба".

Але якщо Чехія посилено шукає альтернативні шляхи отримання нафти, зокрема за рахунок розширення нафтопроводу TAL з Італії, то інші країни не проявляли активності ні раніше, ні зараз. Наприклад, Угорщина і Словаччина мають альтернативу поставок через нафтопровід Adria – такий варіант використовувався в 2019 році, коли через забруднення нафти її поставки припинялися з РФ по "Дружбі".

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Угорщина свідомо протягом багатьох років ігнорувала можливість диверсифікації джерел поставок нафти.

Віктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Україна, нагадав експерт, неодноразово пропонувала використовувати нафтопровід Одеса-Броди. Крім того, є можливості для поставок за рахунок будівництва інтерконекторів, це дозволить отримувати нафту з інших європейських морських терміналів, наприклад, в Адріатиці.

"Але російські компанії завжди надавали Угорщині настільки значні знижки на нафту і газ, що угорський уряд абсолютно ігнорував вимогу ЄС, щоб з одного джерела не надходило більше 30% нафти. Звичайно, ці російські знижки були не безкоштовні. Угорщині доводиться розраховуватися нерідко блокуванням ініціатив ЄС у сфері безпеки", - пояснив Омельченко в коментарі РБК-Україна.

Економічна політика прем'єра Віктора Орбана побудована саме на знижках на російські енергоносії, говорить експерт. "Орбан прекрасно розуміє, що відмова від цих привілеїв не дозволила б йому утримуватися при владі стільки років. У разі диверсифікації поставок ніхто Угорщини таких знижок не надасть і уряд Орбана втратить свій головний козир для виборців", - зазначив він.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн підтвердив, що Україна пропонувала Угорщині альтернативу поставок нафти ще в 2017-2018 роках, але вона не була прийнята. І тоді поховали не тільки ідею постачання альтернативної "української" нафти на східноєвропейські НПЗ, але навіть проект транзиту до Австрії і далі на німецькі НПЗ.

"Сьогодні вони кажуть, що не готові підтримати ембарго. Хоча, виявляється, шляхи диверсифікації дійсно є, просто потрібно інвестувати в модернізацію НПЗ і розширення альтернативних нафтопроводів", – зазначив Куюн.

Головне - скоротити дохід Росії від продажу нафти

Втрати надходжень до бюджету РФ від ембарго, навіть враховуючи винятки для Угорщини та Словаччини, за попередніми оцінками скоротяться мінімум в 4,5 рази – з 110 до 25 млрд доларів. Правда, це відбудеться лише через шість місяців - після закінчення перехідного періоду.

Україна розробила план, щоб фінансовий ефект РФ відчула навіть у перехідному періоді, повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко. Правда, він не став його деталізувати, уточнивши, що план переданий на вивчення в ЄС. Тут можна згадати, що в Україні не раз заявляли про необхідність перераховувати кошти за російські енергоносії на спеціальні рахунки для неможливості їх використання Москвою в період війни з Україною.

Устенко підкреслив, що мета України – не скоротити фізичні поставки нафти з РФ, а якомога швидше позбавити Москву коштів, одержуваних від її продажу, щоб знизити фінансові можливості для продовження війни. При цьому він вважає, що втрати ЄС від відмови від російської нафти будуть не такі великі. Побоювання про сильне подорожчання нафти також явно перебільшені, говорить Устенко.

ЄС потрібно якнайшвидше шукати альтернативні канали постачання нафти (Фото: GettyImages)

Економіст очікує, що протягом декількох місяців буде ефект корекції ціни за рахунок того, що частина країн почнуть більше продавати нафти на світовому ринку, а також впаде попит в Китаї.

"Китайська економіка на стадії охолодження і на 15-20% вони до кінця року будуть споживати менше нафти. Це розуміють всі, і Європа. У довгостроковій перспективі вибивання Росії з ринку означає не тільки те, що вони не зможуть фінансувати свою військову машину, але і те, що світ стане безпечнішим", – упевнений радник Зеленського.

Для реалізації такого плану може бути використана ще одна ініціатива, а саме припинення транзиту нафти через Україну по нафтопроводу" Дружба " відразу після початку дії ембарго. Звичайно, і Україні це загрожує збитками.

Минулого року по "дружбі" було поставлено до Європи 11,9 млн тонн російської нафти: 5,2 млн тонн – до Словаччини, 3,4 млн тонн – до Угорщини, 3,4 млн тонн – до Чехії. За це національний оператор нафтопроводу" Укртранснафта " отримав близько 110 млн євро чистого доходу.

Проте в Україні наполягають і намагаються донести партнерам в Європі, що фінансові втрати в даному випадку стоять не на першому місці. Набагато важливіше забезпечити гарантії безпеки і максимально знизити загрози впливу Росії на ситуацію в Європі, в тому числі, в енергетичній сфері.

У цьому контексті винятки, які планується застосувати при введенні ембарго, можуть стати досить небезпечним прецедентом. І пізніше він може бути використаний при посиленні санкцій, які стосуватимуться поставок російського газу.