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Угорщина пов'язала блокування допомоги ЄС з позицією щодо України. МЗС відреагувало

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Київ, Середа 27 квітня 2022 20:11
Угорщина пов'язала блокування допомоги ЄС з позицією щодо України. МЗС відреагувало Фото: МЗС України відреагувало на нові звинувачення Будапешту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Угорщина пов'язала початок процедури блокування допомоги з бюджету ЄС з її позицією щодо війни в Україні. Київ вважає такі намагання Будапешту вплутати Україну у свій конфлікт з ЄС недоречним і неприпустимими.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Сьогодні Єврокомісія оголосила про процедуру блокування фінансів, які надходять Угорщині зі спільного бюджету блоку. Таке рішення Єврокомісії пов'язане з підривом стандартів верховенства права в ЄС.

"Відповідь міністра Гуйяша на лист Єврокомісії щодо механізму обумовленості в контексті верховенства права: виборці Угорщини чітко висловилися 3 квітня. Ми повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", - відповів на це речник угорського прем'єра Золтан Ковач.

В українському МЗС розкритикували таку заяву речника прем'єра Угорщини.

"Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, на початку квітня угорський прем'єр Віктор Орбан назвав президента України Володимира Зеленського своїм опонентом. Він заявляв, що Зеленський хотів втягнути Угорщину у війну з РФ.

А нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Будапешт не буде підтримувати європейське ембарго на нафту та газ з РФ.

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