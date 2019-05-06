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Email Marketing Day: безкоштовна онлайн-конференція

Новини » Новини компаній    06.05.2019 - 11:28
Email Marketing Day: безкоштовна онлайн-конференція

2019 вже ніхто не ховає email маркетинг — а просто правильно використовує цей інструмент для залучення клієнтів і збільшення продажів.

І якщо ви, як і ми, вважаєте, що email маркетинг був і залишається головним каналом для лідогенераціі — цей захід для вас.

17 травня, в 10:00 приєднуйтесь до безкоштовної онлайн-конференції — Email Marketing Day, яку організовує Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.

Пора розставити всі крапки на "і" і довести, що email-маркетинг в хороших руках — це прекрасний інструмент, який принесе велику користь для бізнесу і значно підніме продажу.

Що вас очікує на конференції?

  • 14 доповідей з практичними прикладами, кейсами та особистим досвідом;

  • 8 годин корисної інформації;

  • можливість задати спікеру питання в чаті;

  • бонуси і плюшки від організаторів та партнерів.

Ви почуєте доповіді від справжніх професіоналів своєї справи, які розкажуть все про тренди, прийомах і методах проведення ефективних розсилок.

Хто спікери? Антон Воронюк (WebPromoExperts), Олександр Рись (SendPulse), Галина Панасюк (Busfor), Олена Мельон (Kasta), Катерина Гречко (LivePige), Дар'я Іванова і багато інші відомі фахівці галузі.

Для кого конференція?

  • email-маркетологів;

  • для маркетологів і керівників відділу маркетингу;

  • для власників бізнесу і керівників компаній;

  • для представників e-commerce.

Захід буде корисно всім, хто хоче навчиться використовувати цей потужний інструмент для своїх цілей і завдань.

З доповідей ви дізнаєтеся:

  • актуальні тенденції email-маркетингу в 2019 році;

  • як зібрати базу для розсилки і як з нею працювати;

  • як сформувати лояльність через промо-листи;

  • як збільшити продажі за допомогою email-розсилок та багато іншої корисної інформації.

Як стати учасником? Участь безкоштовна, вам всього лише потрібно попередньо зарегистрироваться. У день заходу на пошту прийде нагадування і посилання на трансляцію.

А для тих, хто не зможе бути в онлайні 17 травня — доступні до придбання запис конференції та презентації. До того ж зараз у вас є шанс заощадити і придбати записи по early bird price. Поспішіть!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
 

Організатори і спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

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