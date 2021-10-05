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В EMA розповіли, коли розглянуть вакцинацію дітей 6-11 років препаратом Pfizer

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Вівторок 05 жовтня 2021 16:55
В EMA розповіли, коли розглянуть вакцинацію дітей 6-11 років препаратом Pfizer Фото: в EMA розповіли, коли розглянуть вакцинацію дітей 6-11 років препаратом Pfizer (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA доктор Марко Кавалері заявив, що Європейське агентство з лікарських засобів дасть оцінку щодо вакцинації дітей віком від 6 до 11 років препаратом Pfizer протягом 3-4 тижнів. При цьому він додав, що компанія надасть свої дані щодо вакцинації на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Pfizer надасть нам дані по 6-11-річним дітям на початку жовтня. Оцінка з нашого боку займе від 3 до 4 тижнів", - заявив він.

При цьому представник EMA повідомив, що на початку листопада також повинні з'явитися дані від компанії Moderna по вакцинації дітей.

"Потім ми будемо поступово знижуватися за віком, поки не дійдемо до новонароджених", - додав Кавалері.

За його словами, дітей також можуть прищеплювати двома дозами вакцини.

"Імовірно, так (можуть знадобитися два щеплення, - ред.). Ми отримаємо дані про різні дозування, і я поки не можу сказати, яка з них буде найбільш підходящою. Але я думаю, що для дітей може бути досить меншої кількості активного інгредієнта, можливо, навіть в рази, і, можливо, з меншою кількістю побічних ефектів, - заявив представник EMA.

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