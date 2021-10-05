В EMA рассказали, когда рассмотрят вакцинацию детей 6-11 лет препаратом Pfizer

Руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA доктор Марко Кавалери заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам даст оценку относительно вакцинации детей в возрасте от 6 до 11 лет препаратом Pfizer в течение 3-4 недель. При этом он добавил, что компания предоставит свои данные по вакцинации в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

"Pfizer предоставит нам данные по 6-11-летним детям в начале октября. Оценка с нашей стороны займет от 3 до 4 недель", - заявил он.

При этом представитель EMA сообщил, что в начале ноября также должны появиться данные от компании Moderna по вакцинации детей.

"Затем мы будем постепенно снижаться по возрасту, пока не дойдем до новорожденных", - добавил Кавалери.

По его словам, детей также могут прививать двумя дозами вакцины.

"Предположительно, да (могут понадобиться две прививки, - ред.). Мы получим данные о различных дозировках, и я пока не могу сказать, какая из них будет наиболее подходящей. Но я думаю, что для детей может быть достаточно меньшего количества активного ингредиента, возможно, даже в разы, и, возможно, с меньшим количеством побочных эффектов, - заявил представитель EMA.