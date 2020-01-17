Ellinair буде літати з Києва за чотирьма грецькими напрямками

З 22 квітня грецька авіакомпанія Ellinair буде здійснювати прямі перельоти на Крит, Корфу, Закінф і Салоніки з аеропорту "Київ" ("Жуляни"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Наголошується, що на острів Корфу Ellinair буде літати з 28 травня до 11 жовтня двічі на тиждень. На острів Закінф - з 25 травня по 5 жовтня один раз в тиждень.

Рейси з Києва в Салоніки будуть виконуватися з 22 квітня до 18 жовтня. Частота рейсів буде коливатися від двох до шести на тиждень.

Рейси на Крит заплановані на період з 26 квітня по 18 жовтня, частота рейсів - від одного до трьох на тиждень.

Раніше польотна програма виконувалася з аеропорту "Бориспіль". Однак авіакомпанія в цьому році починає співробітництво з "Жулянами".

РБК-Україна писало, що український лоукостер SkyUp відкриває нові рейси з Києва в Лісабон (Португалія) і Тирана (Албанія).

Нагадаємо, SkyUp Airlines запускає нові рейси з Одеси до столиці Грузії Тбілісі. Вартість квитка в один кінець без багажу складе 1289 гривень.