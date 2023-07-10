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Еллен "видит прогресс" в американо-китайских отношениях после встречи с чиновниками КНР

Новина українською →
Понедельник 10 июля 2023 03:19
Еллен "видит прогресс" в американо-китайских отношениях после встречи с чиновниками КНР Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Встреча министра финансов США Джанет Йеллен с китайскими официальными лицами была "продуктивной" и "прямой", а также "положительно повлияла" на американо-китайские отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Еллен заявила, что президент Штатов Джо Байден не рассматривает отношения США и КНР сквозь призму конфликта великих держав.

"Мы считаем, что мир достаточно велик, чтобы обе наши страны могли процветать", - отметила она.

Министр также заявила, что ее визит был направлен на установление и углубление связей с новой экономической командой Китая, снижение риска недоразумения и создание условий для сотрудничества в таких областях как изменение климата и долговые проблемы.

"Я действительно думаю, что мы достигли определенного прогресса, и я думаю, что у нас могут быть здоровые экономические отношения, которые принесут пользу как нам, так и всему миру", – подчеркнула Еллен.

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем в последние годы находятся на очень низком уровне. Они дополнительно ухудшились после того, как США озвучили свою позицию по Тайваню, а также после обнаружения над территорией Америки китайских шпионских аэростатов.

Недавно глава Государственного департамента США Энтони Блинкен встретился с Си Цзиньпином, после чего заявил, что они положили начало стабилизации отношений между странами.

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