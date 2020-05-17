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Єлизавета II розлютилася на Меган Маркл: що сталося

Lite » Культура 17.05.2020 - 13:42
Єлизавета II розлютилася на Меган Маркл: що сталося
Єлизавета II (The Royal Family)

Меган Маркл неприємно здивувала королеву

Меган Маркл в черговий раз потрапила в скандал через книгу "В пошуках свободи". Старші члени королівської сім'ї були проінформовані про книгу і відхилили її, повідомляє The Sunday Times.

У книзі подружжя розповідає про своє знайомство, про те, як розвивалися їхні стосунки. Однак більша частина розповіді присвячена причинам, за якими подружня пара відмовилася від королівських повноважень.

"Це чесний та близький портрет впевненої, впливової та далекоглядної пари, яка не боїться порвати з традицією, сповнена рішучості створити новий шлях далеко від центру уваги", - повідомляється в анотації.

Може, саме через зайву "чесність" книга була відхилена Букінгемським палацом як "мильна опера". Або ж, навпаки, видання вважають недостатньо щирим.

"Це просто не найкраща тема для розмови в родині. Вже було написано достатньо книжок про них. Вони до цього звикли і навіть є ймовірність, що їм просто набридло", - розповіло джерело.

Книга була написана журналістами Омідом Скобі і Керолайн Дюранд. У продаж вона надійде 11 серпня, вже зараз доступна для передзамовлення.

Нагадаємо, що Меган Маркл відверто розповіла, чому відмовилася від титулу.

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Ми також писали, що дружина принца Гаррі була розкритикована за необачне рішення.

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Єлизавета II
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