Єлизавета II скасувала візит через поради лікарів. Рекомендують взяти відпочинок

"Її величність у гарному настрої й розчарована тим, що вона не зможе відвідати Північну Ірландію, де вона мала сьогодні й завтра (20 і 21 жовтня - ред.) взяти участь у низці заходів", - повідомляє пресслужба палацу.

Зазначається, що королева наразі перебуває у гарному настрої й скасувала візит через поради лікарів. Водночас це ніяк не пов’язано з коронавірусом.

Попри усе, Єлизавета II планує взяти участь у заходах під час конференції з питань змін клімату, яка пройде у Глазго в кінці жовтня.