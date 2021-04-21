"Електроважмаш" вперше сертифікували для оновлення локомотивів УЗ

"Завод отримав відповідний атестат акредитації строком на один рік на право технічного обслуговування та ремонт тягового електрообладнання рухомого складу "Укрзалізниці". Документ видано філією "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" ("НІКТІ") АТ "Укрзалізниця", - йдеться в повідомленні ЕТМ.

Комісія "НІКТІ" відвідала "Електроважмаш" в березні, тоді були перевірені виробничі потужності, технологічна і конструкторська документація.

У підсумку була підтверджена можливість заводу виконувати капітальні ремонти електротягового обладнання на локомотивах.

"Атестат поширюється на номенклатуру виробництва "Електроважмашу". За умови налагодження взаємовигідного партнерства ми плануємо розглянути можливість виконання ремонтів номенклатури сторонніх виробників", - повідомив в.о. генерального директора ЕТМ Віктор Бусько.

Зазначається, що парк локомотивів УЗ становить майже 3600 одиниць, з яких тепловозів - 1961, а електровозів - 1628. Рівень зносу обладнання при цьому перевищує 90%, тому компанія планує інвестувати в оновлення понад 10 млрд гривень. Це створює великі можливості для партнерства "Електроважмашу" і УЗ.

Нагадаємо, "Електроважмаш" виробляє агрегати для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигуни для транспорту і промисловості.

Крім українських електростанцій, генератори харківського виробництва використовуються на електростанціях в країнах СНД і ЄС, а також країнах Азії.

Нещодавно завод уклав меморандум про оновлення електростанцій Іраку за програмою США. Загальна сума інвестицій складе понад $1 млрд, з яких ЕТМ претендує на замовлення обсягом понад $50 млн