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"Електроважмаш" буде брати участь в оновленні рухомого складу УЗ

Автор: РБК-Україна

25 березня відбулася нарада за участю керівництва "Електроважмашу" і "Укрзалізниці" під головуванням міністра інфраструктури Владислава Криклія і голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченко. Результатом стало узгодження подальших кроків у рамках підписаної дорожньої карти між "Електроважмашем" та УЗ.

Про це зазначається в повідомленні Фонду держмайна.

Зазначається, що в середині квітня ЕТМ завершить процедуру сертифікації, що дозволить заводу брати участь у тендерах для оновлення рухомого складу УЗ.

Підписана ЕТМ та УЗ дорожня карта передбачає співпрацю у відповідності з Концепцією розвитку локомотивного парку "Укрзалізниці" до 2023 року. ЕТМ в рамках контрактів з УЗ буде поставляти запчастини, проводити капітальні ремонти та оновлення електродвигунів для локомотивів.

За підсумками наради сторони погодили проведення серії виїзних нарад керівництва трьох ремонтних заводів та центру закупівель УЗ на "Електротяжмаші" з метою узгодження технічних деталей і тендерних процедур для подальшого співробітництва.

Нагадаємо, "Електроважмаш" є одним з найбільших підприємств Харкова. Завод спеціалізується на розробці і виробництві потужних гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів для теплових і атомних електростанцій, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, водяних насосів зрошувальних каналів, тягового електрообладнання для залізничного транспорту.

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Новини України ЭлектротяжмашУкрзалізниця
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