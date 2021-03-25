"Електроважмаш" буде брати участь в оновленні рухомого складу УЗ

Зазначається, що в середині квітня ЕТМ завершить процедуру сертифікації, що дозволить заводу брати участь у тендерах для оновлення рухомого складу УЗ.

Підписана ЕТМ та УЗ дорожня карта передбачає співпрацю у відповідності з Концепцією розвитку локомотивного парку "Укрзалізниці" до 2023 року. ЕТМ в рамках контрактів з УЗ буде поставляти запчастини, проводити капітальні ремонти та оновлення електродвигунів для локомотивів.

За підсумками наради сторони погодили проведення серії виїзних нарад керівництва трьох ремонтних заводів та центру закупівель УЗ на "Електротяжмаші" з метою узгодження технічних деталей і тендерних процедур для подальшого співробітництва.