Електрослюсар, муляр, газозварник: кому найбільше готові платити роботодавці Києва

Станом на початок 2021 року у базі служби зайнятості Києва були наявні 7038 вакансій. На одну вакансію в середньому претендують 3 безробітних, тоді у минулому році - 1 безробітний.

По це повідомляє прес-служба столичного центру зайнятості.

Найвищий середній розмір оплати праці пропонується у вакансіях для електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій (24,4 тисяч гривень), головного механіка (23,8 тисяч гривень).

За ними слідують керівники відділів або структурних підрозділів (22,7 тисяч гривень), електромонтер контактної мережі (22 тисяч гривень), виконавчий директор та продюсер (21,8 тисяч гривень), інженер-програміст (21,7 тисяч гривень), муляр (21 тисяч гривень), газозварник, випробувач та слюсар-складальник двигунів, електромонтажник будівельний, ливарника металів і сплавів (по 20 тисяч гривень).

Як зазначається в повідомленні, у Києві стабільно високий попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи - вихователів, інженерів, вчителів, економістів, медсестер, бухгалтерів. У дефіциті - представники робітничих професій.

Попитом у столичних роботодавців користуються кваліфіковані робітники: слюсарі-сантехніки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, слюсарі-ремонтники, пекарі, слюсарі з ремонту рухомого складу, кондитери, електрогазозварники, малярі та ін. Високий попит і на працівників сфери торгівлі та послуг - продавців-консультантів, продавців продовольчих товарів, помічників вихователів, кухарів, охоронників тощо. Затребувані також прибиральники, двірники, вантажники, підсобні робітники.

Найбільше претендентів на одне вільне робоче місце налічується у сферах інформації і телекомунікації та фінансової і страхової діяльності (по 29 осіб), надання інших видів послуг (16), тимчасового розміщування й організації харчування (7 осіб), найменше - у сфері водопостачання. За професійними групами, найбільше претендентів на одну вакансію - серед законодавців, керівників, менеджерів (29 осіб), а найменше - серед кваліфікованих робітників та представників найпростіших професій.

Нагадаємо, на обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 січня 2021 року перебувало 459 тисяч безробітних. Серед них жінки становлять 56%, чоловіки - 44%.

Відзначимо, в жовтні 2021 року Національний банк поліпшив прогноз по безробіттю в Україні в 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%.