Электропоезд Dnipro City Express совершил первый рейс из Каменского
Мэр Каменского Андрей Белоусов и председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко стали пассажирами первого электропоезда системы Dnipro City Express Днепро-Каменское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Каменского.
Как известно, в рамках нового проекта "Укрзализныци" ежедневно два электропоезда будут совершать семь поездок по маршруту в каждом направлении.
Вагоны капитально отремонтированы и модернизированы, имеют безбарьерный простор, оснащены пандусами и местами для проезда людей с инвалидностью. Есть инклюзивные туалеты, навигация шрифтом Брайля, а также места для велосипедов, порты для зарядки гаджетов, камеры видеонаблюдения и т.д.
"Доехали быстро - примерно за 40 минут. Благодарен руководству УЗ за такой важный проект, реализованный при поддержке начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. Заботиться о комфорте и безопасности пассажиров действительно важно", - отметил Андрей Белоусов.
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