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Электроснабжение в Николаевской области возобновят благодаря международной помощи

Фото: в Николаевской области возобновят электроснабжение благодаря международной помощи  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство энергетики Украины передало АО "Николаевоблэнерго" более 80 тонн энергетического оборудования, предоставленного международными партнерами для проведения ремонтных работ и возобновления электроснабжения. К концу недели область получит еще более 70 тонн оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметили в пресс-службе, Николаевская область - прифронтовый регион, энергетические объекты которого подвергаются регулярным российским обстрелам как из артиллерии и дронов, так и вражеских ракет.

Среди стран-доноров, передавших гуманитарную помощь николаевским энергетикам - Литва, Германия, Швеция, Франция и Азербайджан.

"Груз включает различные виды оборудования, среди которого, в частности, силовые трансформаторы, электростанции резервного питания, опоры, электрический кабель", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2022 года из Литвы в Украину отправлено шесть грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности. Всего Литва намерена предоставить 252 трансформатора.

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Николаевская областьМинэнерго