Электроснабжение в Николаевской области возобновят благодаря международной помощи

Министерство энергетики Украины передало АО "Николаевоблэнерго" более 80 тонн энергетического оборудования, предоставленного международными партнерами для проведения ремонтных работ и возобновления электроснабжения. К концу недели область получит еще более 70 тонн оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметили в пресс-службе, Николаевская область - прифронтовый регион, энергетические объекты которого подвергаются регулярным российским обстрелам как из артиллерии и дронов, так и вражеских ракет.

Среди стран-доноров, передавших гуманитарную помощь николаевским энергетикам - Литва, Германия, Швеция, Франция и Азербайджан.

"Груз включает различные виды оборудования, среди которого, в частности, силовые трансформаторы, электростанции резервного питания, опоры, электрический кабель", - говорится в сообщении.