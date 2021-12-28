RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Кабміні пропонують не відключати світло взимку, навіть через ремонт

Автор: Сергій Пишкін

Єдина причина відсутності електропостачання у квартирі, будинку, районі чи місті - проведення аварійних ремонтів. Міненерго планує забезпечити безперебійне постачання електроенергії під час опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра енергетики Германа Галущенка під час брифінгу.

За словами Галущенка, приватні оператори, зобов'язані надавати безперебійне постачання електроенергії, навіть у разі проведення планових або ж аварійних ремонтів.

"Єдина причина відсутності електропостачання - це проведення планових або аварійних ремонтів. Але такі оператори є приватними і на них все одно покладається обов'язок забезпечити безперебійне постачання електроенергії", - заявив міністр енергетики.

Водночас як відзначив Галущенко, в Міненерго планують боротися з відключенням від електропостачання в опалювальний період у разі відсутності альтернативного живлення.

"Ми звернулися до НКРЕКП з проханням провести перевірки та вжити заходів, щоб не допустити такого в майбутнього... Ми вважаємо, що будь-які такі плани ремонтів в опалювальний сезон є неприпустимими і будемо вести комунікацію з операторами, щоб такі ремонти припинилися" - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві цього тижня очікуються планові відключення електрики через проведення ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМинэнерго