У Кабміні пропонують не відключати світло взимку, навіть через ремонт

За словами Галущенка, приватні оператори, зобов'язані надавати безперебійне постачання електроенергії, навіть у разі проведення планових або ж аварійних ремонтів.

"Єдина причина відсутності електропостачання - це проведення планових або аварійних ремонтів. Але такі оператори є приватними і на них все одно покладається обов'язок забезпечити безперебійне постачання електроенергії", - заявив міністр енергетики.

Водночас як відзначив Галущенко, в Міненерго планують боротися з відключенням від електропостачання в опалювальний період у разі відсутності альтернативного живлення.

"Ми звернулися до НКРЕКП з проханням провести перевірки та вжити заходів, щоб не допустити такого в майбутнього... Ми вважаємо, що будь-які такі плани ремонтів в опалювальний сезон є неприпустимими і будемо вести комунікацію з операторами, щоб такі ремонти припинилися" - додав міністр.