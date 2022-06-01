Електронні сигарети заборонять палити в громадських місцях: названа дата та місця

Антитютюновий закон: норми набудуть чинності

Як пояснила нардеп, для подолання тютюнової епідемії та захисту дітей та молоді від залучення до куріння Верховна рада України ухвалила антитютюновий закон №1978-ІХ.

Так, першою нормою, яка набуває чинності вже 11 липня цього року - це заборона куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених місцях на рівні із сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.

"Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо навіть, якщо ми їх не відчуваємо", - зазначила Булах.

Заборонені місця

Нардеп підкреслює, ця норма захистить право працівників та відвідувачів громадських приміщень вид брудного повітря.

Зокрема такими приміщеннями є:

заклади ресторанного господарства,

школи,

лікарні,

університети,

офісні та державні будівлі.

Рекламу теж заборонять

Наступними набудуть чинності норми, які заборонять рекламу електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну та продаж сигарет та рідин до е-сигарет з ароматизаторами.

Нагадаємо, ще в середині грудня Верховна рада України прирівняла електронні сигарети до звичайних, законопроект підтримали 317 народних депутатів.

Раніше повідомлялося, що в Україні заборонять міцні і ментолові сигарети.

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