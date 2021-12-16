Електронні сигарети прирівняли до звичайних. Їх більше не можна курити в закладах

Верховна рада України прирівняла електронні сигарети до звичайних, заборонила їх рекламу, а також куріння в громадських місцях, у тому числі в ліфтах та закладах. Відповідні норми містяться в законопроекті № 4358, який сьогодні у другому читанні підтримали 317 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Новий закон передбачає:
заборону реклами та стимулювання продажів електронних сигарет і рідин до них;
штраф за їх продаж особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року - 10 200 гривень;
заборона куріння електронних сигарет у всіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.
Таким чином, електронні сигарети можна курити на вулиці, пляжі, парках і спеціально відведених для цього місцях.
Де не можна курити електронні сигарети:
у ліфтах і таксофонах;
у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
у приміщеннях та на території навчальних закладів;
у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;
у приміщеннях гуртожитків;
на дитячих майданчиках;
у місцях загального використання житлових будинків;
у підземних переходах;
у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;
на вокзалах і станціях;
на зупинках маршрутних транспортних засобів.
Забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.