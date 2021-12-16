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Електронні сигарети прирівняли до звичайних. Їх більше не можна курити в закладах

Автор: Сергей Новиков

Верховна рада України прирівняла електронні сигарети до звичайних, заборонила їх рекламу, а також куріння в громадських місцях, у тому числі в ліфтах та закладах. Відповідні норми містяться в законопроекті № 4358, який сьогодні у другому читанні підтримали 317 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Новий закон передбачає:

  • заборону реклами та стимулювання продажів електронних сигарет і рідин до них;
  • штраф за їх продаж особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року - 10 200 гривень;
  • заборона куріння електронних сигарет у всіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.

Таким чином, електронні сигарети можна курити на вулиці, пляжі, парках і спеціально відведених для цього місцях.

Де не можна курити електронні сигарети:

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального використання житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;
  • на вокзалах і станціях;
  • на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні заборонили міцні і ментолові сигарети.

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