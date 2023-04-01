RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Электронный рецепт на лекарства: в Минздраве назвали популярные мифы

Фото: Минздрав Украины решил разъяснить три главных мифа, касающихся продажи лекарств по е-рецепту (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине с 1 апреля все рецептурные препараты начнут продавать по электронным рецептам. Минздрав Украины решил разъяснить три главных мифа, в которых заблуждается большинство украинцев в связи с нововведением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

Миф №1 На все лекарства теперь потребуется рецепт

Правда: Нет, рецепт нужен только на рецептурное лекарство. Минздрав не изменяет список и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Миф №2 Рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту

Правда: Нет, лекарство можно приобрести как по бумажному, так и е-рецепту. При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, поэтому удобнее в частности и при регулярном приеме лекарств.

Миф №3 При отсутствии света будет невозможно получить рецепт на лекарство!

Правда: При отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

Как сообщалось, в Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Отметим, РБК-Украина опубликовало полный список лекарств, которые можно будет купить только по электронному рецепту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины