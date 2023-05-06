RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Электронный рецепт на лекарства. Как получить без телефона: разъяснение

Фото: в НСЗУ объяснили, как получить е-рецепт на лекарства без телефона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине рецептурные лекарства продаются по электронному рецепту. Но е-рецепт пациент может получить его даже при отсутствии телефона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Как говорится в разъяснении ведомства, когда врач выписывает е-рецепт на "Доступні ліки" и по просьбе пациента может распечатать его в виде информационной памятки.

Эта информационная памятка содержит, в частности:

  • номер рецепта;
  • код подтверждения;
  • информацию о выписанном лекарстве;
  • информацию о способе применения.

Так, с распечатанной памяткой пациент отправляется в любую аптеку, которая участвует в программе и получает "Доступні ліки".

Кроме того, если в медучреждении нет света или врач не имеет доступа к электронной системе здравоохранения из-за перебоев с интернетом, то он выпишет бумажный рецепт. В НСЗУ отмечают, что он так же действителен, как и электронный.

Напомним, в Украине с апреля рецептурные лекарства можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Добавим, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, как получить электронный больничный, находясь за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУМинистерство здравоохранения Украины