Электронный рецепт на лекарства. Как получить без телефона: разъяснение

Как говорится в разъяснении ведомства, когда врач выписывает е-рецепт на "Доступні ліки" и по просьбе пациента может распечатать его в виде информационной памятки.

Эта информационная памятка содержит, в частности:

номер рецепта;

код подтверждения;

информацию о выписанном лекарстве;

информацию о способе применения.

Так, с распечатанной памяткой пациент отправляется в любую аптеку, которая участвует в программе и получает "Доступні ліки".

Кроме того, если в медучреждении нет света или врач не имеет доступа к электронной системе здравоохранения из-за перебоев с интернетом, то он выпишет бумажный рецепт. В НСЗУ отмечают, что он так же действителен, как и электронный.

Напомним, в Украине с апреля рецептурные лекарства можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Добавим, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, как получить электронный больничный, находясь за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.