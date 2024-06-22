Электронное направление на ВЛК и онлайн-рекрутинг: что еще ждать в приложении "Резерв+"

"Мы уже разработали функционал, позволяющий дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП. Когда гражданин видит, что данные не найдены (это такой статус в приложении Резерв+), это часто означает, что в информации о нем в реестре, которую вносит работник ТЦК и СП, например, неправильный налоговый номер или фамилия, имя, отчество", - рассказала она.

По ее словам, оператор ТЦК и СП может ошибиться и не верно внести данные о военнообязанном, но благодаря тому, что человек видит по себе статус в "Резерв+", сможет быстро исправлять эти ошибки без физического визита в ТЦК и СП.

Также запланировано добавить возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК, ввести онлайн-рекрутинг, чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение к той воинской части, которая его непосредственно интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным.

"Позже в "Резерв+" планируем сделать обучение для военнообязанных. Хотим здесь добавить всю необходимую информацию, которая пригодится человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах наших войск. Там будут видеоуроки, тесты, затем сертификаты. Фактически вся цифровая команда Министерство обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно посредством смартфона", - сказала Черногоренко.

Приложение "Резерв+"

В связи с последними изменениями в закон о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать разными способами, в частности, через электронный кабинет военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+".

В частности, с 18 июня "Резерв+" имеет QR-код, что избавляет от необходимости носить с собой бумажный военный билет.

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