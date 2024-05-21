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Электронная очередь уже работает во всех ТЦК в тестовом режиме, - Минобороны

Фото: заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Электронная очередь для обновления данных работает уже во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. У нас уже есть опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Для записи в е-очереди нужно выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете, ввести персональные данные для записи, подтвердить номер телефона и получить сообщение с датой и временем записи.

Записаться на прием в ТЦК для обновления данных можно по ссылке.

Электронная очередь в ТЦК

Напомним, 18 мая в Украине заработала электронная очередь для записи в ТЦК. Однако тогда она работала только в некоторых регионах страны.

Отметим, по новому закону о мобилизации мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нужно уточнить учетные данные в течение 60 дней.

Сделать это можно тремя способами: через е-кабинет (приложение "Резерв+"), в ТЦК и СП, а также в ЦНАП.

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ТЦКМобилизация в Украине