Электронная очередь в ТЦК: можно ли обойти часовые ожидания

Сервис еще работает в тестовом режиме, он доступен для использования во всех ТЦК и СП по ссылке. Почти сразу украинцы стали жаловаться, что сервис не работает. В Минобороны пообещали решить проблему. Однако в начале августа она все еще остается актуальной.

Трудности с электронной очередью

Лариса Кись отмечает, что у ТЦК и СП возникают трудности с использованием электронной очереди из-за отсутствия штатных должностей, ответственных за регулирование очередей.

Как объясняют очевидцы, очереди в ТЦК часто саморегулируются в зависимости от настроения и характера посетителей. В частности, известны случаи, когда посетителей не пропускали в ТЦК из-за их одежды, например, шорты. Посетители, не допущенные в шортах, впоследствии сами требовали от других соблюдения "дресс-кода".

Еще одна проблема возникает с использованием электронной очереди. Например, молодой человек, имевший талон на 9:00, не смог попасть в помещение, поскольку его не пропустили ожидавшие у входа с самого утра. В результате он вынужден был стать в общую очередь, поскольку его электронная очередь уже прошла.

"ТЦК, где-то после обеда у кабинета призывники ожидают возвращения с подписи свои военно-учетные документы. Вокруг ребята 18-22 лет. Подходит еще один, спрашивает, за кем будет в очереди и дальше спокойно ожидает. У него был талончик на 9:00 Но его не пропустили в помещение ТЦК те, кто стоял у входа с 6:00. Парень зашел в ТЦК после 11 часов, его электронная очередь прошла, и ему пришлось ждать в общей очереди", – рассказывает адвокат.

В ТЦК принимают всех

Должностные лица ТЦК и СП не отказывают в приеме записавшимся через электронную очередь посетителям.

Ожидается, что после завершения тестового режима, электронная очередь в ТЦК заработает более эффективно, как это происходит в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Особым вниманием пользуются добровольцы, заключающие контракт на службу, отмечает Лариса Кись. Их обслуживают вне очереди, с уважением и поддержкой со стороны военнослужащих ТЦК. Это считается нормальным и не нарушает права гражданских лиц, ожидающих в общих очередях.

Какие услуги можно получить

Через электронную очередь можно получить следующие услуги:

Сообщение об изменении учетных данных

Оформление и выдача военно-учетных документов

Взятие на учет и снятие с учета (приписка)

Поступление в высшие военные учебные заведения

Призыв на военную службу по контракту

Заявления на отсрочку, прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и оформление документов для военных и членов их семей сейчас проводят в общем порядке, без возможности использования электронной очереди.