Электромобиль Mazda 6e выходит на европейский рынок: названы цены и технические подробности

Уже в базовой комплектации Mazda 6e для Европы заявлен большой экран медиасистемы (14,6 дюйма), проекционный дисплей и аудиосистема Sony с четырнадцатью динамиками.

В Китае Mazda EZ-6 может быть электромобилем или последовательным гибридом, но для Европы Mazda 6e заявлена только в чисто электрической версии. На выбор есть две версии с тяговыми батареями CATL, причем обе имеют только задний привод. Однако если в Китае для "Мазды" предложены тяговые батареи емкостью 56,1 или 68,8 кВт*ч, то в Европе набор другой.

Базовая Mazda 6e Standard Range имеет литий-железо-фосфатный аккумулятор на 68,8 кВт*ч и запас хода 479 км по циклу WLTP. Электромотор на задней оси выдает 258 л.с. и 320 Нм, время разгона до "сотни" - 7,6 секунды. Версия Long Range имеет литий-ионную батарею емкостью 80 кВт*ч, а запас хода равен 552 км.

У обеих версий максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч, допускается буксировка прицепа массой до 1500 кг. Но из-за разной "химии" аккумуляторов есть одно существенное отличие: у базовой версии зарядка постоянного тока поддерживает мощность до 200 кВт, а у варианта Long Range - лишь 95 кВт. Еще одна странность касается багажника: по европейской методике его объем - 330 литров, хотя в китайской спецификации на электрическую версию указано 578 литров.

Поставки лифтбэков Mazda 6e из Китая в Европу начнутся летом. Уже объявлена стартовая цена - около 45 тысяч евро. Производство предыдущей "шестерки" в Японии будет свернуто в этом году, да и сейчас машины выпускают лишь для нескольких рынков.