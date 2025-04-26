Электромобиль и вода: что будет, если заехать в лужу на "электричке"

Напряжение порядка 400 до 450 вольт, которое играючи выдает тяговая батарея современного электромобиля, опасно для человека по всем канонам электротехники - даже при сухой среде, даже при наличии заземления, даже в теплом помещении. Что уж говорить о мощном запасе энергии, который движется под открытым небом, скажем, во время дождя, когда вода и снизу, и сверху, и посередине?

Как защищают батарею электромобиля

Вероятно, владельцам батарейных машин интересно узнать, что именно с батареи конструкторы обычно начинают проектировать новую модель. Точнее, во внимание в первую очередь берется местоположение аккумулятора. Что и неудивительно: она очень тяжелая, она дорогая, она может замкнуть, она уязвима к сотрясениям и механическим повреждениям. Следовательно, батарею стараются защитить от всех возможных невзгод, и имеется в виду защита как механическая (ей ищут наиболее защищенные зоны кузова), так и влаги. А значит, конструкторы герметизируют и корпус батареи, и все кабельные выводы из него.

Но это не значит, что этого достаточно, чтобы превратить электромобиль в подводную лодку, и следует отличать проезды по лужам от затопления машины. Ведь первое - это когда агрегаты машины орошаются каплями воды или кратковременно погружаются в воду, а затопление - это длительное, скажем, более четверти часа пребывания машины в воде с уровнем выше ступиц колес или порогов кузова.

Во втором случае ситуацию усложняет определенное давление, которое создает столб воды на уплотнения электросети. Так же бывает важным контраст температур батареи и забортной воды: когда внутренний объем аккумулятора резко охлаждается, к нему через уплотнение может затянуть влагу. Также против автовладельца играет время, которым располагает вода для преодоления сопротивления уплотнений и проникновения сквозь них.

Что будет, если намочить электромобиль

Да, электромобили бывают разные, но к счастью, все они построены по одним же тем самым канонам электротехники и правилам безопасности. Поэтому поведение их электрооборудования в осложненных условиях должно быть одинаковым - по крайней мере, если говорить об исправных экземплярах.

- Если электромобиль затопит водой, он не ударит человека током;

- Если ездить по лужам, электромобиль и люди в нем не пострадают;

- Если мыть электромобиль на автомойке, ничего страшного не произойдет. Однако не стоит поливать струей высокого давления подкапотное пространство и зону, где видны электронные и электрические блоки электромобиля.

- Если электромобиль будет хотя бы частично затоплен, он может получить повреждения. Собственно, такие же, как и бензиновая или дизельная машина: окислятся контакты проводки, откажут электроприборы, заплесневеет интерьер;

- Если машина долго будет находиться затопленной, герметичность батареи может нарушиться. Следовательно, сразу или чуть позже может произойти короткое замыкание, выход из строя батареи и бортовой сети;

Коротко

Имейте в виду, что с точки зрения водостойкости нельзя сравнивать электромобиль, который месяц назад выехал из салона и электромобиль с пробегом в сто тысяч километров, с большим ДТП и восстановительным ремонтом за плечами. У "электрички" второй категории гораздо больше шансов получить проблемы после большого или маленького купания. Хотя надо понимать, что при условии постоянного квалифицированного обслуживания или, скажем, после качественного ремонта и немолодой электромобиль вполне может оставаться в заводских кондициях.

При подготовке статьи были использованы материалы Autogeek и Motor.