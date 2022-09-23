Электроэнергия с ветряных электростанций стала дешевле "обычной", - УВЕА

"Уже больше недели УВЕА фиксирует то, что ветровая энергетика для страны дешевле цены электроэнергии на рынке. Стоимость электроэнергии на РДН сейчас держится на уровне 90,5 евро за МВтч, а электроэнергия с ВЭС по «зеленому» тарифу стоит 88 евро за МВт•час", - сообщили в ассоциации.

При этом рыночная цена на электроэнергию в Украине в ближайшие месяцы будет только расти, тогда как цена электроэнергии по ветру останется фиксированной на таком же уровне до 2030 года.

В условиях, когда ископаемое топливо дорожает из-за войны Hосии против Украины, единственным источником безопасной, чистой и стабильной по цене электроэнергии в Украине остается именно "зеленая" энергетика", - подчеркивается в сообщении.

УВЕА считает, что в сложившейся ситуации государство должно использовать все возможности для укрепления энергетической безопасности Украины.

"Скорее всего, как мы уже ранее сообщали, это можно сделать благодаря поддержке инвесторов в достройке ранее начатых проектов ветроэнергетики", - добавили в УВЭА.

По информации ассоциации, продление действия договоров покупки электрической энергии по "зеленому" тарифу до 2024 года для строящихся ветростанций, которое предлагает своим законопроектом Министерство энергетики, позволит уже этой зимой добавить в энергосистему десятки мегаватт мощностей ветровой генерации.

Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт, в том числе "зеленой", электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Секретариат Энергетического Сообщества хочет помочь инвесторам в возобновлении строительства зеленых электростанций в Украине, что позволит повысить энергобезопасность государства и дать сигнал другим инвесторам, чтобы они привлекали новые средства для развития отрасли зеленой энергетики Украины.