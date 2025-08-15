Электроэнергия на "сутки вперед" в августе 2025 стоит дешевле, чем в прошлом году, - аналитики

"Несмотря на повышение предельных прайс-кепов резкого повышения цен на рынке электроэнергии не произошло", - подчеркнули аналитики.

Фактически изменения коснулись только часов "вечернего пика" - 20-23 часа, где цены выросли в пределах 11-33%, тогда как в период 15-19 часов по сравнению с июлем они снизились.

По данным "Оператора рынка", Украина импортировала 206,2 тыс. МВт-ч электроэнергии и экспортировала 135 тыс. МВт-ч.

Самые дорогие часы вечернего пика покрываются именно импортом.

Таким образом, даже после повышения прайс-кэпов рынок остался контролируемым, а сдержанная реакция цен свидетельствует о стабильном балансе между спросом и предложением.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец заявил, что без рыночных цен "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не смогут дотировать тариф на электроэнергию для населения.