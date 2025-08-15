ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Электроэнергия на "сутки вперед" в августе 2025 стоит дешевле, чем в прошлом году, - аналитики

Пятница 15 августа 2025 19:43
UA EN RU
Электроэнергия на "сутки вперед" в августе 2025 стоит дешевле, чем в прошлом году, - аналитики Фото: электроэнергия на "сутки вперед" в августе 2025 года стоит дешевле, чем в прошлом году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" за первые 15 дней августа 2025 года составила 5511 грн/МВт-ч, сообщает ExPro. Это на 6% меньше, чем в периоде января-августа 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал ExPro.

"Несмотря на повышение предельных прайс-кепов резкого повышения цен на рынке электроэнергии не произошло", - подчеркнули аналитики.

Фактически изменения коснулись только часов "вечернего пика" - 20-23 часа, где цены выросли в пределах 11-33%, тогда как в период 15-19 часов по сравнению с июлем они снизились.

По данным "Оператора рынка", Украина импортировала 206,2 тыс. МВт-ч электроэнергии и экспортировала 135 тыс. МВт-ч.

Самые дорогие часы вечернего пика покрываются именно импортом.

Таким образом, даже после повышения прайс-кэпов рынок остался контролируемым, а сдержанная реакция цен свидетельствует о стабильном балансе между спросом и предложением.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец заявил, что без рыночных цен "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не смогут дотировать тариф на электроэнергию для населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия